Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Treinos da semana tiveram como foco conceitos técnicos e táticos do time (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

O Grêmio continua com suas atividades para o retorno do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta semana, os exercícios foram intensificadas com foco em conceitos técnicos e táticos da equipe, sob coordenação da treinadora Thaissan Passos. Neste sábado (03), as Gurias Gremistas participaram de jogo-treino para aprimorar e colocar em prática o que está sendo trabalhado.

Após o período de recesso e de testes físicos, o elenco já havia retomado os treinos com bola e agora começa os ajustes técnicos e táticos do time. Em paralelo a isso, o preparador Thales Medeiros dá continuidade ao trabalho físico com sessões de força e potência na academia, bem como no campo. Nesta semana, foram realizados complementos focados em resistência pura, com corrida intermitente.

Com a técnica Thaissan, foram introduzidos conceitos ofensivos e defensivos para atuação do time em campo. Na quarta-feira (31), o elenco participou de atividades em turno dobrado para intensificar ainda mais essa preparação técnica e tática.

Para finalizar o período, o time faz jogo-treino contra equipe masculina Sub-17 da Ulbra, no campo da universidade em Canoas, onde o Tricolor também realiza atividades.

Os treinos em campo são retomados na segunda-feira (05), pela manhã. Os trabalhos continuam nos dias seguintes, alternando com exercícios na academia. Para encerrar, mais um jogo-treino será realizado, no sábado (10), com equipe e horário a serem definidos.

Assim, está cada vez mais próximo o retorno das Gurias Gremistas ao Brasileiro Feminino. Serão dois desafios importantes para concretizar a classificação da equipe para as quartas de final da competição.

Em 6º lugar, o Imortal encara o Real Brasília no dia 17 de agosto, no CFT Hélio Dourado, e o São Paulo, dia 21, pela última rodada da primeira fase do torneio, fora de casa. As adversárias ocupam as 7ª e a 3ª posições na tabela, respectivamente.

2024-08-03