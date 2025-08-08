Grêmio Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Goleiros do Grêmio iniciaram o treino com exercícios específicos de jogo sob comando de Mateus Famer e Everson Pereira, focando reflexos e saídas rápidas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Goleiros do Grêmio iniciaram o treino com exercícios específicos de jogo sob comando de Mateus Famer e Everson Pereira, focando reflexos e saídas rápidas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio segue firme na preparação para o confronto contra o Sport Recife, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para este domingo (11), será realizada na Arena e marca o encerramento do primeiro turno da competição nacional. Com foco total na vitória, o Tricolor realizou nesta sexta-feira o penúltimo treinamento no CT Luiz Carvalho.

A manhã começou com os goleiros indo a campo para atividades específicas sob o comando do treinador Mateus Famer e seu auxiliar Everson Pereira. Os arqueiros participaram de exercícios situacionais, simulando lances reais de jogo, como reposições sob pressão, defesas em curto espaço e saídas rápidas da meta.

Enquanto isso, os jogadores de linha iniciaram os trabalhos com a equipe de preparação física. A primeira parte foi voltada para o aquecimento, com alongamentos e ativações musculares focadas nos membros inferiores. Em seguida, o grupo foi dividido para uma série de exercícios dinâmicos, que incluíram circuitos com obstáculos, mudanças bruscas de direção, saltos e corridas em diferentes intensidades — tudo visando aprimorar a explosão muscular e a agilidade dos atletas.

Após a parte física, o técnico Mano Menezes assumiu o comando das atividades. Em reunião com o elenco, o treinador detalhou os pontos estratégicos que serão fundamentais para enfrentar o Sport, equipe que vem mostrando força na competição. A atividade tática teve como foco o posicionamento defensivo, transições rápidas e jogadas ensaiadas, especialmente em bolas paradas — uma das armas que o Grêmio pretende explorar no duelo.

Mano também observou alternativas de escalação, testando variações no meio-campo e no ataque, com o objetivo de encontrar o melhor encaixe diante do estilo de jogo do adversário pernambucano.

O elenco gremista volta ao CT Luiz Carvalho neste sábado, às 16 horas, para o último treino antes da partida. A expectativa é de que Mano Menezes defina os titulares e faça os ajustes finais para o confronto que pode marcar um ponto de virada na campanha tricolor.

Com o apoio da torcida e a motivação de jogar em casa em uma data especial, o Grêmio busca fechar o primeiro turno com uma vitória que pode consolidar sua posição na tabela e dar confiança para a sequência do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-intensifica-preparacao-para-duelo-decisivo-contra-o-sport-na-rodada-final-do-primeiro-turno/

Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno

2025-08-08