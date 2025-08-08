Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Porto Alegre Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Durante todos os eventos, agentes da EPTC estarão nos locais para orientar os motoristas e monitorar o trânsito.

Foto: Alex Rocha/PMPA
Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o trânsito em Porto Alegre terá alterações neste fim de semana devido à realização de eventos nas regiões Sul, Central e Norte da cidade.

Na noite de sábado (9), ocorre a corrida de rua Praia de Belas Night Run, com largada prevista para as 20h, em frente ao Shopping Praia de Belas, na avenida Borges de Medeiros. A prova deve reunir cerca de 1,2 mil participantes.

O trajeto começa na Borges de Medeiros, segue pela avenida Ipiranga e acessa a avenida Praia de Belas pela faixa da direita, em contrafluxo. O retorno será no Viaduto Dom Pedro I. No caminho de volta, os atletas utilizarão a faixa da esquerda da Praia de Belas, retornam à Ipiranga e encerram o percurso no ponto de partida.

Para a realização do evento, a EPTC programou bloqueios viários a partir das 17h. Estão previstos o isolamento de duas das três pistas da Borges de Medeiros e de meia pista da Ipiranga. A partir das 18h, será bloqueada a pista lateral da Praia de Belas, junto ao shopping. No mesmo horário, o Viaduto Dom Pedro I será totalmente interditado. Já a avenida Padre Cacique, entre o viaduto e a rua Miguel Couto, terá interdição parcial. A previsão é que todas as vias sejam liberadas até as 22h.

No domingo (10), às 7h, será realizada a corrida de rua Circuito Caixa Biomas, com largada na Rótula das Cuias. O evento também provocará mudanças no tráfego de veículos.

O percurso inclui as avenidas Edvaldo Pereira Paiva (nos sentidos bairro-Centro e Centro-bairro), Rótula das Cuias, Aureliano Figueiredo Pinto (sentido Centro-bairro) e avenida Ipiranga (sentido bairro-Centro).

Nos trechos fora da área de lazer, haverá segregação de meia pista nas vias Rótula das Cuias, Aureliano Figueiredo Pinto e Edvaldo Pereira Paiva (nos dois sentidos). A previsão é que o trânsito esteja totalmente normalizado até o meio-dia.

Ainda no domingo, está programada a partida entre Grêmio e Sport Recife, às 20h30min, o que deve gerar aumento no fluxo de veículos na região da Arena.

Durante todos os eventos, agentes da EPTC estarão nos locais para orientar os motoristas e monitorar o trânsito. A recomendação é que condutores fiquem atentos à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar atrasos.

