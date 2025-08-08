Sexta-feira, 08 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025
Com o resultado positivo, a equipe soma duas vitórias em dois jogos na competiçãoFoto: Divulgação/Volleyballworld
A Seleção Brasileira feminina sub-21 segue firme na busca pelo título do Campeonato Mundial da categoria. Na manhã desta sexta-feira (8), em Surabaya, na Indonésia, o Brasil venceu o Chile por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/21), mantendo a invencibilidade no Grupo D e garantindo boa posição para a próxima fase.
Com o resultado, a equipe comandada por Wagão soma duas vitórias em dois jogos — a estreia foi contra a Bulgária, também com triunfo por 3 a 0 — e divide a liderança do grupo com o Japão.
O Brasil dominou o confronto do início ao fim, com destaque para o ataque, que somou 37 pontos contra 25 das chilenas. O bloqueio também foi eficiente, com 13 pontos brasileiros contra 9 do Chile. Nos aces, a vantagem foi de 6 a 1.
A central Juliana Palhano foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos — sendo seis de bloqueio. As ponteiras Aline Segato e Helena Wenk também se destacaram, com 11 pontos cada.
Pelo lado chileno, Aylwin foi a principal nome, com 16 pontos. O Brasil volta à quadra neste sábado (9), às 9h (de Brasília), para enfrentar a Tailândia. Na sequência, encara a Tunísia (segunda-feira) e fecha a fase de grupos contra o Japão (terça-feira). Com um elenco jovem e promissor, que inclui atletas com passagem pela seleção principal, como Aline e Helena, o Brasil busca encerrar um jejum de oito anos sem título na categoria e retomar o topo do pódio.