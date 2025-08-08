Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Brasil domina o Chile e segue invicto no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com o resultado positivo, a equipe soma duas vitórias em dois jogos na competição

Foto: Divulgação/Volleyballworld
Com o resultado positivo, a equipe soma duas vitórias em dois jogos na competição. (Foto: Divulgação/Volleyballworld)

A Seleção Brasileira feminina sub-21 segue firme na busca pelo título do Campeonato Mundial da categoria. Na manhã desta sexta-feira (8), em Surabaya, na Indonésia, o Brasil venceu o Chile por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/21), mantendo a invencibilidade no Grupo D e garantindo boa posição para a próxima fase.

Com o resultado, a equipe comandada por Wagão soma duas vitórias em dois jogos — a estreia foi contra a Bulgária, também com triunfo por 3 a 0 — e divide a liderança do grupo com o Japão.

O Brasil dominou o confronto do início ao fim, com destaque para o ataque, que somou 37 pontos contra 25 das chilenas. O bloqueio também foi eficiente, com 13 pontos brasileiros contra 9 do Chile. Nos aces, a vantagem foi de 6 a 1.

A central Juliana Palhano foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos — sendo seis de bloqueio. As ponteiras Aline Segato e Helena Wenk também se destacaram, com 11 pontos cada.

Pelo lado chileno, Aylwin foi a principal nome, com 16 pontos. O Brasil volta à quadra neste sábado (9), às 9h (de Brasília), para enfrentar a Tailândia. Na sequência, encara a Tunísia (segunda-feira) e fecha a fase de grupos contra o Japão (terça-feira). Com um elenco jovem e promissor, que inclui atletas com passagem pela seleção principal, como Aline e Helena, o Brasil busca encerrar um jejum de oito anos sem título na categoria e retomar o topo do pódio.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana
Bernabei afirma ser alvo de chantagem e aciona autoridades
https://www.osul.com.br/brasil-domina-o-chile-e-segue-invicto-no-mundial-sub-21-de-volei-feminino/ Brasil domina o Chile e segue invicto no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de parlamentares por até 6 meses por motim
Política Desafio de apoiadores de Bolsonaro à autoridade do presidente da Câmara dos Deputados pode aproximá-lo mais do governo Lula
Política Governo Lula veta 63 trechos de projeto que flexibiliza licenciamento ambiental
Esporte Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras
Esporte Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada
Inter Bernabei afirma ser alvo de chantagem e aciona autoridades
Porto Alegre Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana
Grêmio Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno
Ciência Brasileiro participa de descoberta de planeta maior do que a Terra e que tem temperatura de 300°C
Esporte Fifa quer limitar transferências entre clubes do mesmo conglomerado
Pode te interessar

Esporte Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras

Esporte Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada

Esporte Fifa quer limitar transferências entre clubes do mesmo conglomerado

Esporte Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado