Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Lateral pediu desculpas à família e ao Inter pelo desconforto causado Foto: Ricardo Duarte/Internacional Lateral pediu desculpas à família e ao Inter pelo desconforto causado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O lateral-esquerdo do Inter Alexandro Bernabei revelou, nesta sexta-feira (8), estar sendo alvo de uma tentativa de chantagem envolvendo a divulgação de material de caráter estritamente pessoal. Em nota publicada em seus stories no Instagram, o jogador afirmou que já acionou as autoridades competentes e pediu desculpas à família e ao clube pelo desconforto gerado.

A conta do atleta foi fechada para novos seguidores após a publicação, e o jogador declarou que não fará mais comentários sobre o caso por orientação jurídica.

Nas últimas semanas, Bernabei teve seu nome envolvido em rumores de um suposto caso extraconjugal. O colunista Léo Dias divulgou, às vésperas da partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que jogadores do Inter estariam envolvidos com uma jovem ligada a um influente empresário do clube. Inicialmente, os nomes não foram revelados, mas no dia 30 de julho, Bernabei foi citado diretamente, com trechos de conversas atribuídas a ele sendo divulgados.

O Inter, antes da revelação dos nomes, chegou a ironizar a situação nas redes sociais, fazendo referência ao modelo de carro Amarok V6 — supostamente ligado a um dos envolvidos. A torcida também reagiu com bom humor, entoando cantos sobre o veículo no Beira-Rio.

O clube não se manifestará oficialmente sobre o caso. A postura segue a orientação jurídica adotada pelo atleta, que busca resolver a situação de forma legal e privada.

Nota oficial

“O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos. Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado. Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento.”

