Esporte Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Com passagem por gigantes europeus, Neto reforça o gol do Botafogo. Foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo oficializou nesta sexta-feira (8) a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth, da Inglaterra. O experiente arqueiro assinou contrato com o atual campeão brasileiro até junho de 2027 e já está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos e iniciou os primeiros contatos com o elenco alvinegro.

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto deixou o Brasil ainda jovem e construiu uma sólida trajetória no futebol europeu. Na Itália, brilhou pela Fiorentina e depois defendeu a Juventus. Na Espanha, foi titular do Valencia entre 2017 e 2019, antes de ser contratado pelo Barcelona, onde atuou até 2022.

Na Premier League, vestiu a camisa do Bournemouth e, na temporada 2024/2025, foi emprestado ao Arsenal, onde atuou como reserva de David Raya. Ao todo, Neto disputou 63 partidas pelo clube inglês.

A chegada de Neto ocorre em meio às negociações frustradas entre o goleiro John, titular do Botafogo, e o West Ham. O clube inglês desistiu da contratação na última quinta-feira (7), optando por Mads Hermansen, do Leicester. Mesmo com a permanência de John, o Botafogo decidiu manter o acerto com Neto, que chega como reforço de peso para o elenco.

John, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, ainda pode receber propostas na atual janela de transferências. Seu futuro permanece indefinido, embora o clube conte com ele para a sequência da temporada. O goleiro não foi relacionado para o último jogo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, em que o Botafogo venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final.

A data oficial de apresentação de Neto será divulgada nos próximos dias. O goleiro chega para disputar posição com John, Léo Linck, Raul e Cristhian Loor, fortalecendo o setor defensivo do Alvinegro.

Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada

