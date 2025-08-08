Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com passagem por gigantes europeus, Neto reforça o gol do Botafogo.

Foto: Divulgação/Botafogo
Com passagem por gigantes europeus, Neto reforça o gol do Botafogo. (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo oficializou nesta sexta-feira (8) a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth, da Inglaterra. O experiente arqueiro assinou contrato com o atual campeão brasileiro até junho de 2027 e já está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos e iniciou os primeiros contatos com o elenco alvinegro.

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto deixou o Brasil ainda jovem e construiu uma sólida trajetória no futebol europeu. Na Itália, brilhou pela Fiorentina e depois defendeu a Juventus. Na Espanha, foi titular do Valencia entre 2017 e 2019, antes de ser contratado pelo Barcelona, onde atuou até 2022.

Na Premier League, vestiu a camisa do Bournemouth e, na temporada 2024/2025, foi emprestado ao Arsenal, onde atuou como reserva de David Raya. Ao todo, Neto disputou 63 partidas pelo clube inglês.

A chegada de Neto ocorre em meio às negociações frustradas entre o goleiro John, titular do Botafogo, e o West Ham. O clube inglês desistiu da contratação na última quinta-feira (7), optando por Mads Hermansen, do Leicester. Mesmo com a permanência de John, o Botafogo decidiu manter o acerto com Neto, que chega como reforço de peso para o elenco.

John, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, ainda pode receber propostas na atual janela de transferências. Seu futuro permanece indefinido, embora o clube conte com ele para a sequência da temporada. O goleiro não foi relacionado para o último jogo contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, em que o Botafogo venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final.

A data oficial de apresentação de Neto será divulgada nos próximos dias. O goleiro chega para disputar posição com John, Léo Linck, Raul e Cristhian Loor, fortalecendo o setor defensivo do Alvinegro.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Bernabei afirma ser alvo de chantagem e aciona autoridades
Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras
https://www.osul.com.br/botafogo-oficializa-contratacao-de-novo-reforco-para-a-temporada/ Botafogo oficializa contratação de novo reforço para a temporada 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de parlamentares por motim
Política Desafio de apoiadores de Bolsonaro à autoridade do presidente da Câmara dos Deputados pode aproximá-lo mais do governo Lula
Política Governo Lula veta 63 trechos de projeto que flexibiliza licenciamento ambiental
Esporte Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras
Inter Bernabei afirma ser alvo de chantagem e aciona autoridades
Esporte Brasil domina o Chile e segue invicto no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino
Porto Alegre Eventos em Porto Alegre alteram o trânsito no fim de semana
Grêmio Grêmio intensifica preparação para duelo decisivo contra o Sport na rodada final do primeiro turno
Ciência Brasileiro participa de descoberta de planeta maior do que a Terra e que tem temperatura de 300°C
Pode te interessar

Esporte Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras

Esporte Brasil domina o Chile e segue invicto no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino

Esporte Fifa quer limitar transferências entre clubes do mesmo conglomerado

Esporte Corinthians realiza assembleia para decidir impeachment de Augusto Melo neste sábado