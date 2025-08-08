Esporte Amanda Gutierres é indicada à Bola de Ouro e vive auge da carreira no Palmeiras

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Amanda se destacou como artilheira da Seleção na conquista da Copa América Foto: Lívia Villas Boas/CBF Amanda se destacou como artilheira da Seleção na conquista da Copa América. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Maior artilheira da história do Palmeiras e campeã da Copa América Feminina, Amanda Gutierres foi indicada pela primeira vez ao prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football. A atacante de 23 anos aparece entre as 30 finalistas da categoria feminina, ao lado de nomes consagrados como Marta e Aitana Bonmatí. A cerimônia de premiação será realizada em 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

“Eu tinha acabado de chegar do treino, abri minhas redes sociais e vi várias marcações. Quando entrei para ver, vi a notícia. Fiquei sem reação, pensei: ‘será que é verdade?’. A ficha demorou a cair, mas fiquei extremamente feliz”, contou Amanda, emocionada.

Amanda foi um dos destaques da Seleção Brasileira na conquista da Copa América Feminina 2025. Com seis gols, dividiu a artilharia do torneio com Claudia, do Paraguai, e foi peça-chave na campanha vitoriosa comandada por Arthur Elias, também indicado ao prêmio de melhor técnico.

“Vestir a camisa da Seleção já é um orgulho enorme. Ser campeã e ainda dividir a artilharia mostra o nível alto do torneio e a evolução gigante do futebol feminino”, disse a atacante.

Desde que chegou ao Palmeiras em 2022, Amanda Gutierres vem quebrando recordes. Com 56 gols em 74 partidas, tornou-se a maior artilheira da história do futebol feminino do clube. Na atual temporada, já balançou as redes 22 vezes em 26 jogos, sendo uma das principais referências ofensivas da equipe alviverde.

“Representar o Palmeiras dessa forma me deixa muito feliz. Nada disso seria possível sem a estrutura e a confiança do clube. As artilharias são consequência do trabalho coletivo, que me permite fazer o que sei: atacar, finalizar, ajudar o time”, afirmou Amanda.

Conhecida como “Gutigol” pela torcida, a atacante se prepara agora para a reta final do Brasileirão Feminino, onde o Palmeiras enfrentará o Flamengo, além da disputa do Campeonato Paulista.

