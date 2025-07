Grêmio Grêmio intensifica preparação tática para encarar o Palmeiras fora de casa

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Jardiel é a novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Palmeiras. Foto: Renan Jardim/Grêmio Jardiel é a novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Palmeiras. (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Na manhã desta sexta-feira, o Grêmio deu os retoques finais antes da importante partida contra o Palmeiras, válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O treinamento no CT Luiz Carvalho foi marcado por concentração máxima, esforço físico e refinamento tático, sob os olhares da comissão técnica liderada por Mano Menezes.

A programação do dia começou com uma análise minuciosa na sala de vídeo, onde os jogadores estudaram o estilo de jogo do adversário. Foram observadas movimentações, estratégias e comportamentos do time paulista em diferentes situações de partida, com foco em identificar oportunidades e antecipar ameaças.

Após a sessão teórica, o grupo se dirigiu à academia para realizar atividades de reforço muscular e prevenção de lesões. Por volta das 10h30, os atletas entraram em campo para um circuito de aquecimento com exercícios de mobilidade, corrida leve e ações técnicas com bola.

No gramado principal, o técnico Mano Menezes conduziu um treino tático de alta exigência, utilizando o campo inteiro para simular situações reais de jogo. O trabalho incluiu transições rápidas, posicionamento defensivo e ofensivo, além de ajustes finos na formação que será usada diante do atual campeão brasileiro.

Ao fim da atividade, os jogadores almoçaram no refeitório do CT e embarcaram para São Paulo, onde já estão concentrados, com foco total na busca por um resultado positivo no Allianz Parque.

Na lista de relacionados, em vez de André Henrique como substituto direto de Braithwaite, quem aparece no banco de reservas é a joia artilheira Jardiel.

Lista completa dos relacionados:

Goleiros: Volpi, Gabriel Grando, Thiago Beltrame

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Wagner Leonardo

Laterais: Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido, Marlon

Volantes e Meias: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson, Riquelme, Ronald

Atacantes: Alysson, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Jardiel, Pavón

