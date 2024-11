Grêmio Grêmio libera a venda de ingressos para a final do Gauchão Feminino na Arena

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

O jogo de ida, no Beira-Rio, terminou com uma vitória das Gurias Gremistas por 2 a 0 Foto: Guilherme Teste/Grêmio O jogo de ida, no Beira-Rio, terminou com uma vitória das Gurias Gremistas por 2 a 0. (Foto: Guilherme Teste/Grêmio) Foto: Guilherme Teste/Grêmio

Os torcedores do Grêmio já podem comprar os ingressos para o jogo contra o Internacional, que acontece no sábado (23), às 16h, na Arena, em Porto Alegre. A partida é válida para a grande final do Campeonato Gaúcho. O confronto de ida entre as equipes terminou com uma vitória Tricolor por 2 a 0.

Para os torcedores gremistas, os setores abertos são: Cadeiras Gramado Sul, Leste, Oeste e Arquibancada Norte. A torcida visitante ficará alocada no setor Superior Sul. A venda acontece exclusivamente no site arenapoa.com.br e o acesso a Arena será liberado mediante a apresentação do E-ticket na tela do celular ou impresso.

Os Sócios Cadeira e Arquibancada que tem suas mensalidades em dia terão entradas gratuitas para a partida, assim como os Sócios Infantis. No entanto, exclusivamente para este jogo, TODOS os sócios, independentemente da categoria, deverão emitir o e-ticket para acesso à Arena. A carteira de sócio não permitirá a entrada no jogo.

