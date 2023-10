Esporte Grêmio não consegue superar o Cruzeiro e fica com o vice da Copa do Brasil Sub-20

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Raposa venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0. (Fotos: Renan Jardim / Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe Sub-20 do Grêmio foi guerreira, mas não conseguiu superar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil da categoria realizada em jogo único, nesse domingo (15), no Mineirão, em Belo Horizonte. Jogando com o apoio do seu torcedor, a Raposa venceu pelo placar de 2 a 0 com dois gols marcados por Fernando, na etapa final.

Com desfalques importantes, o técnico Airton Fagundes procurou montar uma equipe equilibrada para buscar o título na casa do adversário.

O Cruzeiro chegou forte logo aos 4 minutos: Robert recebeu nas costas da zaga gremista, entrou sozinho pela direita e chutou forte para defesa milagrosa de Cássio.

Artilheiro do time no ano, Fernando marcou duas vezes e decidiu a decisão. Os gols foram marcados aos 24 e 30 minutos do segundo tempo. Aos 36, o Grêmio chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento de José Guilherme.

Após o vice em 2019, o Cruzeiro deu a volta por cima e ficou com o título da Copa do Brasil da categoria. Do outro lado, o Grêmio segue sem levantar essa taça, mesmo tendo superado a melhor campanha da equipe no torneio.

A partida quebrou o recorde de público em jogos das categorias de base no Brasil. Foram 14.143 torcedores acompanhando no estádio em Belo Horizonte. O Tricolor encerra o ano na categoria com o título do Gauchão. O próximo compromisso da equipe gremista será a disputa da Copa São Paulo, em janeiro de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-nao-consegue-superar-o-cruzeiro-e-fica-com-o-vice-da-copa-do-brasil-sub-20/

Grêmio não consegue superar o Cruzeiro e fica com o vice da Copa do Brasil Sub-20

2023-10-15