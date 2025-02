Grêmio Grêmio negocia a venda de volante para a liga de futebol dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Oferta do Dallas FC pelo volante Kaick pode alcançar os R$ 23 milhões. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está em negociações com o Dallas FC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, para a venda do jovem meio-campista Kaick. O clube norte-americano apresentou uma proposta para adquirir o volante em definitivo, com o valor podendo chegar a 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

O Tricolor deseja manter parte dos 80% dos direitos econômicos de que é detentor, já que o clube prevê lucrar com uma futura revenda do atleta. Kaick foi promovido ao elenco profissional após se destacar na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o time alcançou as semifinais e o volante exerceu a função de capitão.

Embora ainda seja uma promessa, o jogador, de 19 anos, enfrenta grande concorrência no setor, com pelo menos outros seis atletas disputando a posição, como Dodi, Edenílson, Pepê, Villasanti, e os recém-chegados Camilo e Cuéllar.

Até o momento, Kaick disputou apenas uma partida como profissional, no confronto contra o Ypiranga, em Erechim, no dia 15 de fevereiro. Outro fator que pode acelerar a negociação é o contrato do atleta, que expira em dezembro deste ano, mas inclui uma cláusula de renovação automática por mais dois anos. Caso a transação seja confirmada, ele será o quarto jovem formado na base a deixar o clube na primeira janela de transferências do ano.

Anteriormente, o atacante Guga e o lateral-esquerdo Zé Guilherme, também do elenco sub-20, foram negociados. O primeiro foi vendido para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e o segundo transferiu-se para o Bahia. Além deles, o atacante Nathan Fernandes, com mais experiência no time principal, fechou com o Botafogo.

