Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

O objetivo é corrigir o acúmulo de não vacinados desde 2014. Foto: Agência Gov

O Ministério da Saúde realizará uma estratégia nacional com o objetivo de vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados contra o papilomavírus humano, o HPV. A ação visa corrigir o acúmulo de não vacinados desde 2014, quando a vacina foi introduzida no Brasil, e proteger uma faixa etária altamente vulnerável a doenças relacionadas ao HPV como o câncer de colo do útero.

O resgate de adolescentes não vacinados será realizado prioritariamente em 121 municípios brasileiros, que possuem as maiores proporções de jovens não protegidos. Essas localidades têm um total de 2,95 milhões de adolescentes que precisam ser vacinados. A meta da estratégia é imunizar ao menos 90% do público-alvo.

Conforme a pasta, estão previstas ações de microplanejamento que envolvem a mobilização de Estados e municípios para vacinar adolescentes em pontos estratégicos como escolas, faculdades e salas de vacinação. Os municípios deverão elaborar seus próprios planos de ação, com base nos dados locais, para garantir que a vacina chegue até os adolescentes que perderam a oportunidade de serem imunizados anteriormente.

Como parte dessa estratégia, foi apresentada uma ferramenta tecnológica inovadora para apoiar os gestores municipais. Trata-se de um painel específico para o HPV, disponível no sistema do Ministério da Saúde, que permitirá aos gestores visualizar as coberturas vacinais por faixa etária desde 2014.

A ferramenta ajuda a identificar as áreas mais críticas e a comparar a evolução dos indicadores de vacinação ao longo dos anos. Os Estados com os maiores índices de adolescentes não vacinados contra o HPV são o Rio de Janeiro (54%), Acre (40%), Distrito Federal (38%), Roraima (36%) e Amapá (32%).

Estima-se que em 2024 cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não tenham recebido a vacina. Todas as orientações para realização da estratégia poderão ser consultadas na publicação “ Recomendações para o resgate dos não vacinados com a vacina HPV ”, disponível no site do Ministério da Saúde.

Existem diversos subtipos deste vírus, que podem causar desde verrugas em pele e mucosas até lesões precursoras de câncer. A grande parte dos tipos de HPV causam verrugas na pele, como nos braços, peito, mãos ou pés. Outros tipos são encontrados principalmente nas membranas mucosas do corpo. As membranas mucosas são as camadas superficiais úmidas que revestem órgãos e partes do corpo que se abrem para o exterior, como vagina, ânus, boca e garganta.

Existem também tipos de HPV de alto risco para desenvolvimento de câncer de colo do útero, ânus e garganta. Para câncer de colo do útero, a presença de infecção persistente por HPV de alto risco está associada com quase 100% dos casos. A identificação precoce do HPV de alto risco permite a realização de procedimentos diagnósticos para detecção de lesões precursoras em estágio precoce, levando a paciente a um acompanhamento e tratamento mais efetivos.

O HPV pode ser transmitido de uma pessoa para outra por contato pele a pele, como ocorre com a atividade sexual. A principal forma de disseminação do HPV é por meio da atividade sexual, incluindo sexo vaginal, anal e oral.

