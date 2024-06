Grêmio Grêmio negocia renovação de contrato com Geromel

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Contratado pelo Grêmio em dezembro de 2013, Geromel coleciona 14 títulos com a camisa tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Contratado pelo Grêmio em dezembro de 2013, Geromel coleciona 14 títulos com a camisa tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com contrato até o final de junho, o Grêmio iniciou as negociações para a renovação com o zagueiro Pedro Geromel. As conversas têm como objetivo a extensão do vínculo do jogador de 38 anos com o Tricolor.

Recuperando-se de fratura no braço esquerdo, Geromel está com a delegação gremista, em Curitiba, desde quinta-feira (30). O camisa 3 do Grêmio está sendo preparado para ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para o duelo contra o Estudiantes-ARG, no sábado (8), às 19h, pela Libertadores.

Contratado pelo Grêmio em dezembro de 2013, Geromel coleciona 14 títulos com a camisa tricolor. Entre os mais importantes estão a Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e Copa Sul-Americana (2018).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-negocia-renovacao-com-geromel/

Grêmio negocia renovação de contrato com Geromel

2024-06-03