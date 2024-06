Grêmio Grêmio perde para o Botafogo e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

16 de junho de 2024

O fantasma do rebaixamento volta a rondar o Tricolor gaúcho.

O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, no estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o clube gaúcho na zona de rebaixamento, na 17ª colocação da tabela, com seis pontos, e devolveu ao Botafogo a liderança da competição, com 19 pontos. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

A partida teve um primeiro tempo marcado por equilíbrio e intensidade. O Grêmio chegou no ataque aos dois minutos, quando Fábio colocou a bola na área, mas Lucas Halter tirou de cabeça. Na sequência, foi a vez do Botafogo chegar à meta de Caíque com Tchê Tchê e após, com Damian Soares. Aos 10 minutos, Cuiabano abriu o placar para os adversários.

O Tricolor mostrou poder de reação e foi para cima, pressionando com Mayk, Gustavinho e Cristaldo. Aos 21, a equipe apostou no contra ataque e velocidade. Pavón recebeu de Cristaldo e encontrou Gustavo Nunes para bater para o gol e empatar o placar.

O equilíbrio foi mantido no restante da etapa inicial. O Grêmio teve chances de virar o placar, mas parou no goleiro John. Aos 30 minutos, Gustavo Nunes deixou Cuiabano no chão, tocou na área, mas o arqueiro botafoguense impediu que a bola cheguasse em JP Galvão. Antes do apito final, Cristaldo arriscou de fora da área, mas o chute foi para fora. Aos 45, após cobrança de falta, Geromel cabeceou por cima do travessão.

Segundo tempo

O Grêmio retornou para o segundo tempo sem alterações. Assim como na etapa inicial, os primeiros minutos foram marcados por equilíbrio. Os times trabalharam mais no meio de campo, sem oferecer perigo aos goleiros. Aos 12 minutos, o Botafogo voltou à frente do placar com gol de Júnior Santos. Com isso, o Tricolor voltou a procurar o empate. Aos 14, Gustavo Martins cabeceou forte para o gol, mas Júnior Santos tirou a bola em cima da linha. Aos 19, Fábio cruzou e Cristaldo finalizou de cabeça, mas John defendeu.

As primeiras alterações no time do Grêmio aconteceram aos 23 minutos, quando JP Galvão e Pavón saíram para as entradas de Nathan Fernandes e Galdino. Aos 33, foi a vez de Du Queiroz e Edenílson entrarem em campo nos lugares de Dodi e Carballo. A última alteração ocorreu aos 37 minutos, com a saída de Cristaldo para a entrada de Nathan.

A pressão gremista seguiu e o Tricolor teve oportunidades de empatar o placar novamente. A melhor chance ocorreu aos 42, com Du Queiroz. Ele arriscou de fora da área, mas o chute saiu forte e John jogou a bola para escanteio. Com seis minutos de acréscimos, o Grêmio não conseguiu o empate.

Com o resultado, o Tricolor permanece com seis pontos e dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Na próxima rodada, o Grêmio viaja para o Ceará, onde encara o Fortaleza, na quarta-feira (19), às 20h.

Ficha técnica

Grêmio: Caique Santos; Fábio, Gustavo Martins, Geromel e Mayk; Dodi (Du Queiroz), Carballo (Edenilson), Pavón (Galdino), Cristaldo (Nathan) e Gustavo Nunes; JP Galvão (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

Botafogo: John; Suárez, Bastos, Halter e Cuiabano; Gregore (Yarlen), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo); Luiz Henrique (Danilo Barbosa), Júnior Santos e Oscar Romero (Diego Hernández). Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG), com assistência de Felipe Alan Costa de Oliveira (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG). VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

