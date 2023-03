Grêmio Grêmio pode ter mudança na lateral-direita contra o Ferroviário

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Fábio (E) jogará a semifinal do Gaúchão após a expulsão de João Pedro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio tem confronto pela Copa do Brasil e as semifinais do Gauchão em sequência (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio tem dois confrontos importantes em sequência nesta semana. Com isso, o técnico Renato Portaluppi, deve fazer um revezamento na lateral-direita do Tricolor entre Fábio e João Pedro. Nesta quinta-feira (16), o clube gaúcho enfrenta o Ferroviário. Já no domingo (19), pega o Ypiranga.

O lateral Fábio, está voltando de uma lesão muscular na coxa direita e deve atuar apenas um tempo na partida da Copa do Brasil. Assim, o jogador deve ter condições de atuar contra o Canarinho na semifinal do Gauchão.

João Pedro poderá jogar contra o Ferroviário, mas na semifinal do estadual não jogará. O lateral foi expulso na última rodada do Gauchão. A definição do time titular acontece nesta quarta-feira (15), em treino fechado.

A provável escalação do Grêmio: Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo, Vina; Suárez.

