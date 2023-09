Grêmio Grêmio pode voltar a ter dupla de volantes que só perdeu uma vez na temporada

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Paraguaio foi expulso contra o Palmeiras e cumpre suspensão. Carballo está retornando de lesão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Paraguaio foi expulso contra o Palmeiras e cumpre suspensão. Carballo está retornando de lesão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio não terá neste sábado (30) um dos pilares da equipe na temporada de 2023. O técnico Renato Portaluppi pode montar novamente a dupla Pepê e Carballo, que fez o início do Campeonato Gaúcho e tem apenas uma derrota como titular neste ano.

O time que será escalado diante do Fortaleza ainda é um mistério. Apenas o primeiro treino da semana foi aberto e Renato não estava presente.

No total, Carballo e Pepê fizeram oito jogos jogando juntos como titulares. Dessas, seis foram no estadual, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro. São sete vitórias e uma derrota.

O único jogo que Pepê e Carballo perderam como titulares foi a derrota marcante para o Santos, por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro.

O Grêmio encara o Fortaleza na tarde deste sábado, a partir das 16h, na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

