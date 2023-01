Grêmio Grêmio poupa titulares contra o São José às 20h30 deste domingo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Diego Souza começará a partida entre os titulares no lugar de Luiz Suárez, poupado pelo técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Diego Souza começará a partida entre os titulares no lugar de Luiz Suárez, poupado pelo técnico Renato Portaluppi.. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio volta a campo em Porto Alegre, neste domingo (29), pelo Campeonato Gaúcho. A partida, marcada para as 20h30, porém, será no Estádio Francisco Novelletto, casa do São José, adversário do Tricolor nesta terceira rodada do estadual.

Depois de vencer os dois primeiros jogos do campeonato, o técnico Renato Portaluppi escolheu dar folga aos principais jogadores. Suárez, poupado para dar lugar a Diego Souza no comando do ataque, é a principal modificação.

A vitória vale a liderança do Gauchão 2023. Caso o São José derrote o Tricolor, alcançará sete pontos em três jogos, contra seis do Grêmio. Em caso de vitória gremista, o time alcança nove pontos em três jogos, mantém os 100% de aproveitamento e liderança isolada na competição.

Em caso de empate o Tricolor permanece em primeiro, com sete pontos, e o São José vai a cinco, na quarta posição, podendo ser ultrapassado pelo Juventude na rodada.

Ficha técnica:

Provável São José:

Fábio Rampi; Matheus Pivô, Jadson, Tiago Pedra e Marcelo; Lissandro, Neko e Silas; Matheuzinho, Netto e Thiago Santos.

Técnico: Thiago Gomes

Provável Grêmio

Gabriel Grando; Thaciano, Bruno Alves (Gustavo Martins), Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Cristaldo; Gustavinho (Campaz), Guilherme e Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Auxiliares: Claiton Timm e Conrado Bittencourt Berger

Quarto árbitro: Matheus Souza Costa

