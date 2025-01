Grêmio Grêmio realiza abertura oficial da temporada 2025 do Futebol Feminino

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

As Gurias Gremistas contaram com a presença de dirigentes, membros da comissão técnica, atletas, imprensa e sócios Foto: Lucas Uebel/Grêmio As Gurias Gremistas contaram com a presença de dirigentes, membros da comissão técnica, atletas, imprensa e sócios. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na tarde desta segunda-feira (13), as Gurias Gremistas se reapresentaram oficialmente para dar início a temporada de 2025. O evento, promovido pelo Tricolor, contou com a presença de dirigentes, membros da comissão técnica, atletas, imprensa e sócios na Tribuna Presidencial do Grêmio na Arena.

As 10 novas atletas do clube foram saudades durante o evento: Valeria Paula, Yamila Rodriguez, Karol Arcanjo, Camila Pini, Brenda Woch, Letícia Rodrigues, Amanda Brunner, Raíssa Tayná, Katielle e Drika.

“Quando olho tudo isso acontecendo, me convenço que valeu a pena. Como vale ter um grupo como o que tenho hoje, saber que posso contar com cada um, comissão técnica, com meu presidente, diretores, com a torcida. Isso não tem preço. Eu aprendi muito cedo: tenho que servir ao Grêmio, não me servir do Grêmio”, declarou ela, emocionada. “Estou muito entusiasmada. Acho que 2025 será melhor que 2024”, disse a Diretora de Futebol, Marianita Nascimento.

A técnica Thaissan Passos também falou e agradeceu as atletas que permaneceram no clube e as que se juntaram a ele. “Sejam bem-vindas. Queria pedir que todos vocês continuem acreditando no trabalho, continuem nos apoiando. Que este ano seja de muito aprendizado e vitórias pra gente”, afirmou.

Para finalizar, o presidente do clube Alberto Guerra relembrou os momentos do Futebol Feminino do Grêmio. “Fico muito feliz em ver o quanto o futebol feminino tem crescido aqui. Eu prometi que ia mudar, está mudando e prometo que vou continuar me dedicando a isso. O orçamento deste ano é maior, justamente para transformar vocês em uma equipe muito mais competitiva”, disse o presidente.

