Grêmio Grêmio realiza o seu penúltimo treino para enfrentar o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mano Menezes reuniu o elenco para fazer trabalhos táticos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Mano Menezes reuniu o elenco para fazer trabalhos táticos. (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No penúltimo dia de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio realizou uma atividade intensa no CT Luiz Carvalho sob comando do técnico Mano Menezes. Na noite deste domingo (13), o Tricolor visita o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada da competição nacional o primeiro compromisso após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A manhã de sexta-feira foi dividida em etapas físicas e táticas. Os goleiros realizaram exercícios de força utilizando equipamentos da academia, alternando com treinos específicos da posição, como deslocamentos, quedas e reflexos.

Enquanto isso, os jogadores de linha iniciaram com movimentações de ativação dos membros inferiores, com bola e alongamentos, e seguiram para uma sequência de exercícios com tração, arrancadas e mudanças de direção, focando em potência e mobilidade.

No campo principal do CT, Mano reuniu o elenco e coordenou um treino tático usando todo o espaço do gramado. Durante a atividade, o treinador gremista fez ajustes estratégicos, trabalhou o posicionamento em campo e orientou os atletas de forma individualizada e por setor.

O último treinamento antes do embarque acontece na manhã de sábado (12), quando o grupo finaliza os trabalhos em Porto Alegre e segue viagem rumo a Belo Horizonte. A expectativa é que o time esteja completo, com retornos importantes e ajustes pontuais, para enfrentar a equipe mineira com força total no reinício do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-realiza-o-seu-penultimo-treino-para-enfrentar-o-cruzeiro/

Grêmio realiza o seu penúltimo treino para enfrentar o Cruzeiro

2025-07-11