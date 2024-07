Grêmio Grêmio realiza promoção em ingressos para jogo contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Tricolor gaúcho entra em campo neste domingo (14), às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor gaúcho entra em campo neste domingo (14), às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Buscando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e o apoio da torcida, o Grêmio abriu nesta quinta-feira (11) a venda de ingressos para o duelo diante do Operário-PR, no jogo de volta válido pela terceira fase da competição na manhã de domingo (14), com início marcado para às 11h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A abertura dos portões será às 9h e os ingressos estarão disponíveis com preços promocionais.

A venda de ingressos será realizada através do site minhaentrada.com.br/gremio ou do aplicativo Minha Entrada. Os torcedores que quiserem comprar ingressos precisarão possuir cadastro no site antes de realizar a compra e, além disso, precisarão baixar e instalar o App Minha Entrada para obter o Código do ingresso. Todos os acessos ao estádio serão autorizados com o QR Code gerado no aplicativo.

Nesta quinta-feira (11), a venda de ingressos será exclusiva para sócios do Grêmio. A partir de sexta-feira (12), às 11h, a venda estará disponível para o público geral. Os ingressos serão vendidos nos canais online do Tricolor até o horário do jogo, mediante disponibilidade.

As bilheterias do Centenário estarão abertas para a venda de ingressos aos torcedores do Grêmio no sábado (13/), das 10h às 18h, e no domingo (14), das 9h às 11h30min, mediante disponibilidade de ingressos.

Devido a capacidade do estádio, sócios do Grêmio nas modalidades de cadeira e arquibancada da Arena não terão acesso automaticamente liberado ao Centenário, e precisarão fazer check-in através do sistema de compra de ingressos. Aqueles que estiverem com as mensalidades em dia, poderão adquirir um ingresso a custo zero na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra.

Sócios nas modalidades Diamante e Juvenil terão 50% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra.

Sócios Grêmio na modalidade Ouro terão 10% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra.

Crianças até 2 anos têm livre acesso, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O Sócio infantil do Grêmio pode adquirir um ingresso ao valor de R$5,00 na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra. Para associar as crianças até 11 anos, acesse socio.gremio.net.

Confira a tabela de preços por setor e modalidade:

Em eventuais dúvidas habilitação para aquisição de ingressos, os torcedores poderão encaminhar mensagens para o WhatsApp (51) 32182000.

Dúvidas sobre a compra de ingressos serão atendidas pela central de atendimento do site Minha Entrada através do WhatsApp (48) 30539119.

Todos os torcedores que adquirirem ingressos de meia entrada ou isentos de pagamento deverão comprovar o benefício, com carteirinha/documentação, na entrada do estádio no dia do jogo.

Todos os torcedores devem ter o aplicativo do Minha Entrada no celular para acessar o QR Code e entrar no estádio.

Interessados na aquisição de camarotes poderão enviar e-mail para atendimento@gremio.net informando nome completo do interessado, CPF ou CNPJ e quantidade de ingressos.

