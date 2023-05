Grêmio Grêmio realiza treinamento tático com foco no clássico Grenal

19 de maio de 2023

Equipe de Renato Portaluppi mantém cronograma de preparação para o confronto da próxima rodada do Brasileirão

A manhã desta sexta-feira (19), foi reservada para os treinamentos dentro do cronograma preparatório para o próximo clássico Grenal no domingo (21), às 18h30min, na Arena. O técnico Renato Portaluppi pode trabalhar de forma reservada na maior parte da atividade no CT Luiz Carvalho.

Com aquecimento liberado para cobertura da imprensa, os atletas continuar no gramado com atividades iniciadas na academia sob comando da equipe de preparação física.

Logo depois, os atletas do elenco principal, juntamente com jogadores da equipe Sub-20, passaram para o comando do técnico Renato que deu continuidade ao trabalho. Ação tática e bola parada também foram realizados.

Antes de iniciar o processo de concentração, o time gremista ainda fará mais um treinamento totalmente fechado na manhã deste sábado no CT.

