Grêmio Grêmio realiza treino para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Elenco se prepara para enfrentar o Cruzeiro, fora de casa, na quarta-feira (27) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Elenco se prepara para enfrentar o Cruzeiro, fora de casa, na quarta-feira (27). Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No domingo (24), o elenco do Grêmio se reencontrou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para mais um dia de trabalhos visando o confronto contra o Cruzeiro na quarta-feira (27), às 21h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Os preparadores físicos do grupo iniciaram o aquecimento dos atletas. As duas atividades realizadas foram um circuito com obstáculos e uma movimentação com troca de passes. Ao mesmo tempo, os goleiros trabalhavam separadamente com exercícios específicos.

Já sob o comando de Renato Portaluppi, os jogadores trabalharam cruzamento e finalização, com foco na criação e, para os defensores, posicionamento e saída de jogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-realiza-treino-para-enfrentar-o-cruzeiro-na-quarta-feira-no-mineirao-pelo-campeonato-brasileiro/

Grêmio realiza treino para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

2024-11-25