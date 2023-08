Esporte Grêmio recebe o Fluminense na Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Expectativa é de Arena lotada. Foto: Giulian Serafim/PMPA

O Grêmio recebe na Arena, neste domingo (13), às 16h, o Fluminense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está em busca de recuperação após derrota para o Vasco no Brasileirão. Anteriormente, o time comandado por Renato Portaluppi já havia perdido o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil para o Flamengo. Já o Fluminense, em boa fase, se classificou para as quartas de final da Libertadores após vencer o Argentino Juniors.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini (Rodrigo Ely), Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Lima e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

