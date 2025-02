Esporte Grêmio recebe o Juventude na noite deste sábado, pelas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tricolor busca o oitavo título consecutivo na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais um desafio na busca pelo oitavo título consecutivo do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe na Arena o Juventude a partir das 21h30min deste sábado (22), em primeiro duelo pelas semifinais. O Tricolor encerrou os preparativos na tarde dessa sexta-feira, com atividades físicas, técnicas e táticas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho.

O técnico Gustavo Quinteros providenciou os últimos ajustes na equipe e definiu os 11 nomes que estarão em campo no apito inicial. Como já é praxe no futebol, entretanto, a escalação só deve ser divulgada minutos antes da partida.

Em um dia forte calor, o trabalho começou no final da tarde, com uma corrida ao redor do gramado, seguida de circuito de exercícios montado pela equipe de preparação física. Enquanto isso, os goleiros Tiago Volpi, Gabriel Grando, Adriel e Thiago Beltrame passavam por aquecimento com o treinador Mateus Famer.

A segunda parte da sessão foi realizada em todo o campo suplementar, para retoques de posicionamento tático. Já no último segmento, a movimentação se concentrou em exercícios de bola parada – cobranças de faltas e escanteios.

Grêmio e Juventude voltarão a se enfrentar uma semana depois (1º), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Quem avançar às finais, terá pela frente Inter ou Caxias, que também entram em campo neste e no próximo sábado, respectivamente às 16h30min e 21h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-recebe-o-juventude-na-noite-deste-sabado-pelas-semifinais-do-gauchao/

Grêmio recebe o Juventude na noite deste sábado, pelas semifinais do Gauchão

2025-02-21