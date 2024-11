Grêmio Grêmio recupera placa de Roger Machado que foi vandalizada por torcedores

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Homenagem para o agora técnico do rival, foi vandalizada por torcedores e caso encaminhado para a Polícia de Porto Alegre Foto: Caroline Motta/Grêmio Homenagem para o agora técnico do rival, foi vandalizada por torcedores e caso encaminhado para a Polícia de Porto Alegre. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

O Grêmio conseguiu recuperar totalmente a homenagem feita a Roger Machado na calçada da fama, localizada na Arena. A placa imortalizada com a marca dos pés do ex-jogador havia sido vandalizada por torcedores, mas até o momento, nenhum foi identificado.

De acordo com a diretoria do Tricolor, a placa foi 100% recuperada e o caso encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

Roger Machado, ex-jogador e técnico do Grêmio, atualmente comanda o Inter, maior rival do Tricolor, o que não agradou nem um pouco os torcedores gremistas. O treinador vive ótimo momento no Colorado, onde conseguiu 12 jogos de invencibilidade e até então, ocupa a quinta posição na tabela no Campeonato Brasileiro.

