Grêmio Grêmio retorna aos treinos e inicia a semana com trabalhos técnico-táticos no futebol feminino

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Atividades ocorreram nos dois turnos, no Estádio Antônio Vieira Ramos Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Atividades ocorreram nos dois turnos, no Estádio Antônio Vieira Ramos Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

A segunda-feira (07) começou a todo o vapor no Estádio Antônio Vieira Ramos. A equipe de futebol feminino do Grêmio profissional se reapresentou nesta manhã chuvosa, para iniciar os trabalhos da semana, visando o Estadual.

Nos dois turnos de atividades, sob o comando da preparação física e da fisioterapia, o grupo iniciou a programação com trabalhos preventivos e de liberação na academia, com exercícios de mobilidade e estabilidade.

Já a segunda parte de ambos os treinos foi dedicada à aspectos técnico-táticos. Durante a manhã, o técnico Tchelo conduziu um trabalho com ideias de jogos conceituais, com trabalhos em zona, das linhas ofensivas e defensivas. À tarde, o treino contou com rondos e jogo apoiado.

As arqueiras Vivi, Iasmin Paixão e Tainá treinaram sob a supervisão da preparadora de goleiras Sol Farias, trabalhando dois circuitos com variações e, posteriormente, se juntaram ao grupo para as demais atividades.

As Gurias Gremistas voltam aos treinamentos na manhã desta terça-feira, para a sequência da preparação.

