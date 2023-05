Grêmio Grêmio retorna de São Paulo e realiza o primeiro treino focado no Fortaleza

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Titulares fizeram trabalhos regenerativos no início da tarde desta quinta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Titulares fizeram trabalhos regenerativos no início da tarde desta quinta-feira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Depois da goleada sofrida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a delegação gremista desembarcou em Porto Alegre nesta quinta-feira (11) e seguiu direto para o CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, onde já iniciou os trabalhos visando o jogo do próximo domingo (14). O duelo é contra o Fortaleza e será válido pela sexta rodada da competição.

Como normalmente ocorre, os atletas que atuaram no Allianz Parque fizeram um treino regenerativo no vestiário. Os demais trabalharam no gramado do CT.

Entre eles Pepê e Suárez. O primeiro retornando de lesão e o uruguaio voltando após ser preservado do jogo em São Paulo. Na primeira parte, corrida leve, musculação e circuito de exercícios comandados pela equipe de preparação física.

Na sequência, divididos em dois times, um treino técnico em campo reduzido e número limitado de toques na bola orientados por Renato Portaluppi. O plantel gremista volta a trabalhar na tarde desta sexta-feira (12), a partir das 16h.

