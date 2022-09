Futebol Atletas do Grêmio voltam a treinar após vitória diante do Sport Recife

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Apenas os goleiros realizaram treino específico no gramado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram no CT Presidente Luiz Carvalho nesta quarta-feira (21). Após a vitória por 3 a 0 diante do Sport Recife, os jogadores permaneceram na academia. Apenas os goleiros Brenno, Gabriel Grando, Felipe Scheibig e Thiago Beltrame realizaram um treino específico no gramado com o preparador Mauri Lima.

Seguindo o planejamento técnico, os atletas que atuaram durante os 90 minutos no feriado de 20 de setembro fizeram atividades de recuperação na academia. Também no local, o restante do grupo realizou um treino com foco no trabalho físico. O volante Lucas Leiva apareceu no gramado do centro de treinamento, mas apenas para correr.

Já o departamento médico do Clube aplicou tratamentos específicos para os atletas Thaciano, Campaz e Janderson.

Agora, os gremistas somarão dez dias sem jogar até a próxima partida, em São Luís, no dia 30 de setembro, às 19h. Uma caminha longa para o Grêmio que acumulou alguns desfalques no último jogo, antes do confronto contra o Sampaio Corrêa.

Os jogadores Adriel, Léo Gomes, Natã, Gustavo Martins, Thiago Rosa, Fernando Henrique, Gabriel Silva, Pedro Lucas, Emerson e Jhonata Robert são baixas, pois estarão atuando com o Grupo de Transição nesta quinta-feira (22). Estes atletas participam da estreia gremista na Copa FGF – Troféu Tarciso Flecha Negra, quando o Grêmio recebe a equipe do 12 Horas, em Eldorado do Sul, às 15h, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E.

A ideia é fazer com que os jogadores citados ganhem ritmo de jogo.

A vitória de terça-feira colocou o Tricolor de volta a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos; 12 a menos do que o titular da tabela, o Cruzeiro. Mas o Bahia segue ameaçando os gremistas, na terceira colocação, com 51 pontos e uma rodada a menos.

