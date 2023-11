Grêmio Grêmio avança na preparação para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Equipe segue com o cronograma de ações focadas no próximo adversário pelo Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Equipe segue com cronograma de ações focadas no próximo adversário pelo Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A equipe do Grêmio trabalhou na manhã desta terça-feira (07), seguindo o cronograma de atividades focadas no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Em atividade parcialmente fechada no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou os trabalhos com os atletas.

Com aquecimento orientado pelo preparador físico Reverson Pimentel, os jogadores executaram os exercícios de mobilidade e ações rápidas de deslocamento. Logo depois, passaram para a parte tática com o treinador gremista.

Com os portões fechados, Renato pode orientar de forma tática em ações com bola, transição entre os setores e movimentação dos jogadores.

O duelo diante do Botafogo, às 20h desta quinta-feira (09), será no estádio São Januário. Atualmente, ainda que tenha um jogo a mais que os cariocas, a diferença entre os dois times é de apenas três pontos.

A equipe gremista ainda fará mais um treinamento antes do embarque para o Rio de Janeiro, às 10h desta quarta-feira (08) em atividade fechada.

