Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Fernández tem contrato com o clube de Montevidéu até o dia 30 de junho Foto: Gastón Britos Fernández tem contrato com o clube de Montevidéu até o dia 30 de junho (Foto: Gastón Britos) Foto: Gastón Britos

Depois das contratações dos zagueiros Jemerson, ex-Atlético-MG, e Rodrigo Caio, ex-Flamengo, o Grêmio segue em busca de novos reforços. De acordo com o jornal El País, o Tricolor gaúcho está interessado no meia uruguaio Leonardo Fernández, de 25 anos. O jogador pertence ao Toluca, do México, mas está emprestado ao Peñarol, do Uruguai.

Fernández tem contrato com o clube de Montevidéu até o dia 30 de junho. Os times mexicanos Léon e Pumas também observam os passos do meio-campista, que disputou 22 jogos na atual temporada, marcando 12 gols e realizando dez assistências.

O meia do Peñarol já atuou pelo Fluminense, em 2023, mas sem grande destaque. Foram 20 partidas, com apenas um gol anotado e uma assistência. Um ano antes, o Toluca o comprou junto ao Tigres por US$ 4 milhões. Em Porto Alegre, Fernández seria a alternativa para reserva de Cristaldo, atual titular da posição.

Recentemente, Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, afirmou que tentará manter Fernández na equipe uruguaia por mais seis meses, o que não deve complicar uma negociação em definitivo com o Toluca.

“Estamos trabalhando para tentar que o Leo [Fernández] fique, algo que não é fácil, mas faremos o possível para que ele fique. Se o Peñarol tivesse o dinheiro de um clube do Brasil, não pensaria duas vezes, perguntaria quanto custa e aceitaria. Temos de encontrar a melhor forma e a engenharia para mantê-lo por seis meses”, pontuou o dirigente.

2024-06-07