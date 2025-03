Grêmio Grêmio inicia semana decisiva com foco na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Tricolor enfrenta o Athletic, às 19h30, nesta quarta-feira (12)

Nesta segunda-feira (10), o elenco do Grêmio se reuniu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para mais uma sessão de treinamentos com foco na segunda fase da Copa do Brasil diante do Athletic-MG. A partida, válida pela segunda fase da competição, acontece nesta quarta-feira (12), às 19h30min.

Os atletas iniciaram com um aquecimento e em seguida, sob a orientação dos auxiliares técnicos e observação do treinador Gustavo Quinteros, os jogadores foram separados em grupos para uma dinâmica de troca de passes curtos e de média distância.

Em campo reduzido, o técnico realizou ajustes no posicionamento defensivo e circulação de posse de bola até a finalização. No início da tarde desta terça-feira (11), a delegação inicia a viagem, em voo fretado, para São João del-Rei (MG).

Na primeira fase da Copa do Brasil o Grêmio também fez um voo fretado para Roraima, quando garantiu a classificação nos pênaltis em cima do São Raimundo. O retorno para Porto Alegre está previsto para quinta-feira (13), às 11h, em mais um voo fretado.

Após o confronto, o Tricolor retoma o foco na grande final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem a missão de vencer por, pelo menos, três gols de diferença o Inter no Beira-Rio. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a partida será definida nos pênaltis.

