Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

O Tricolor enfrenta o Sportivo Luqueño nesta quarta-feira (02) Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor enfrenta o Sportivo Luqueño nesta quarta-feira (2). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta segunda-feira (31), o Grêmio iniciou a semana com foco na Sul-Americana. A partida contra o Sportivo Luqueño acontece nesta quinta-feira (03), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Os jogadores iniciaram as atividades no CT Luiz Carvalho executando movimentos de alongamento e ativação muscular sob supervisão da equipe da preparação física. Logo sem seguida, os atletas participaram de uma dinâmica com bola. Essa atividade tinha um limite mínimo de passes antes da finalização.

Sob a supervisão de Gustavo Quinteros, os atletas realizaram atividades em campo reduzido. A equipe do ataque tinha a finalização a gol como objetivo, enquanto o que defendia precisava ultrapassar a linha demarcada pela comissão técnica.

Antes da viagem para Assunção, os atletas do Grêmio realizam mais um dia de treinamento.

