Grêmio Grêmio TV transmite ao vivo a estreia Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Partida de estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20 será diante do Athletico-PR. Transmissão começa 14h30 Foto: Divulgação Partida de estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20 será diante do Athletico-PR. Transmissão começa 14h30. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio começará oficialmente, nesta quinta-feira (2), o calendário de competições em suas categorias de base na atual temporada. A partida de estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 diante do Athletico-PR terá transmissão ao vivo e exclusiva pela Grêmio TV, sendo disputada no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Depois da pré-temporada da equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes, todos os detalhes do primeiro desafio do elenco de Promoção (Sub-20) no grupo B da competição nacional estarão na tela, pelo canal oficial do Tricolor no Youtube.

A narração ficará à cargo de Renan Jardim, trazendo a tradicional interação com a gremistada que ficará ligada no jogo, com comentários de Luciano Rolla. A transmissão de gremista para gremista começa às 14h50. Acompanhe a partida pelo link abaixo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-tv-transmite-estreia-brasileiro-sub-20/

Grêmio TV transmite ao vivo a estreia Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20