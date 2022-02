Esporte Grêmio vence o Flamengo e agora encara o Corinthians na final da Supercopa do Brasil Feminina

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

As gremistas ficaram no empate no tempo regulamentar. Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA As gremistas ficaram no empate no tempo regulamentar. (Foto: Morgana Schuh/ Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O Grêmio está classificado para a decisão da Supercopa do Brasil Feminina. Nesta quarta-feira (9), após empate em 1 a 1, o Tricolor Gaúcho venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 no Estádio Luso-Brasileiro, pela semifinal da competição. No tempo regulamentar, Cida abriu o placar para as meninas da Gávea, mas Jéssica Soares deixou tudo igual.

Gol anulado

As flamenguistas até conseguiram o segundo gol, mas a bandeirinha assinalou impedimento. Após finalização de Darlene, a bola bateu na defesa do Grêmio e sobrou para Monalisa balançar as redes. A camisa 2 do Flamengo estava em posição legal, mas o lance foi anulado.

Pênaltis

Com o empate no tempo regulamentar, a semifinal foi decidida nos pênaltis. Pelo lado das Tricolores, a volante Tucha foi a única desperdiçar. Já pelo lado do Fla, Anny Marabá e Monalisa não conseguiram o gol. Dessa forma, as gurias Gremistas avançam para a grande decisão contra o Corinthhians.

Timão

O Corinthians começou a partida melhor, criando várias oportunidades, até que aos 39 minutos conseguiu abrir o marcador. Após vacilo da zaga do time de Brasília, Adriana chutou, a defesa desviou parcialmente e a bola sobrou para Jheniffer, que não perdoou.

O Corinthians se credenciou para fazer a final da Supercopa do Brasil de futebol feminino com o Grêmio após bater o Real Brasília por 2 a 0, nesta quarta-feira (9) na Arena Barueri. A grande decisão está marcada para o próximo domingo (13), às 10h30min (horário de Brasília).

