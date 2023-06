Grêmio Grêmio vence o São Paulo por 2 a 1 na Arena pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Gols gremistas foram marcados por Cristaldo e Reinaldo Foto: Divulgação/Flickr São Paulo Gols gremistas foram marcados por Cristaldo e Reinaldo. (Foto: Divulgação/Flickr São Paulo) Foto: Divulgação/Flickr São Paulo

Em duelo de tricolores na Arena, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (04) em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram todos marcados na primeira etapa. Calleri marcou para os paulistas. Enquanto Cristaldo (de pênalti) e Reinaldo, fazendo valer a chamada “lei do ex”, virou para o tricolor gaúcho.

Primeiro tempo movimentado

A partida iniciou com chances para ambas as equipes. O volante gremista Villasanti finalizou sobre a meta defendida por Rafael nos primeiros minutos, após jogada de Fabio e Bitello. O tricolor paulista ameaçava pelo alto nos escanteios.

E justamente a bola aérea foi crucial para o São Paulo abrir o placar. Aos 15 minutos, em lance de contra-ataque, Caio Paulista avançou, fez um cruzamento preciso para Calleri, que venceu Kannemann pelo alto e desviou de cabeça para o gol defendido por Gabriel Grando.

O Grêmio não sentiu o gol e foi para cima logo no lance seguinte. Villasanti lançou para Suárez e o uruguaio mandou de cabeça. Rafael fez grande defesa impedindo o que poderia ser o gol de empate.

Seguindo na pressão, o tricolor conseguiu o gol de empate após mão na bola de Alan Franco. Cristaldo bateu da entrada da área e a bola desviou no braço do defensor. O próprio meia gremista converteu o pênalti, aos 29 da primeira etapa e empatou a partida.

O gol do tricolor gaúcho não diminuiu o ímpeto para virar o marcador. O ataque gremista sufocava e empurrava o São Paulo para defesa.

Aos 38, a virada com direito a “lei do ex”. Suárez recebeu perto da área, tocou para Reinaldo, ex-jogador do São Paulo, que invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro. O goleiro Rafael não conseguiu segurar a bola, que entrou lentamente entre as suas pernas.

Nos acréscimos, o zagueiro Bruno Alves quase ampliou o marcador, ao receber um cruzamento, matar no peito e desviar. A bola saiu raspando a trave direita.

Segundo tempo equilibrado

Logo aos 4 minutos da segunda etapa, o lateral Fabio precisou ser substituído por lesão, depois de dividir com adversário. João Pedro ocupou seu lugar. Aos 10, Michel Araujo avançou e cruzou para Rodriguinho. Ele recebeu na área, dominou e soltou uma bomba no travessão de Grando.

A resposta gremista veio no lance seguinte. Suárez lançou Cristaldo que dentro da área chutou e foi interceptado pelo zagueiro Arboleda. O tricolor paulista pressionava o Grêmio sem conseguir finalizar a gol.

Aos 46, quase gol do São Paulo. Marcos Paulo deu passe para Luciano que dentro da área tocou rasteiro para o gol. A bola foi para fora por muito pouco.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 17 pontos na terceira colocação da competição. Já o São Paulo estaciona nos 15 pontos e é o sétimo colocado.

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Chapecó; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Carballo (Milla), Reinaldo, Bitello (Diogo Barbosa) e Cristaldo (Everton Galdino); Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

– São Paulo: Rafael; Alan Franco (David), Arboleda e Beraldo; Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson (Luciano), Raí Ramos (Rodriguinho), Wellington Rato (Nathan) e Michel Araujo (Marcos Paulo); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

– Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

– Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa) e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

