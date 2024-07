Grêmio Grêmio vence o Vitória por 2 a 0 no Brasileirão e pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Tricolor reencontrou o caminho da vitória no Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrentará o Corinthians na próxima rodada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0 na manhã desse domingo (21), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os gols foram marcados por Soteldo e Reinaldo no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor gaúcho alcançou 14 pontos, mas segue na 18ª colocação da tabela, dentro da zona do rebaixamento.

A equipe de Renato Portaluppi volta a campo nesta quinta-feira (25), às 20h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, também pelo Brasileirão.

Jogo

O Grêmio teve boa oportunidade de abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. O volante Villasanti recebeu pelo meio e enfiou linda bola para Pavón, que saiu cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas demorou para finalizar e acabou sendo desarmado pelo defensor adversário.

Apenas um minuto depois, em jogada após cobrança de escanteio, o zagueiro Kanemann foi disputar a bola com o goleiro e acabou sendo derrubado dentro da área. Apesar de ter demorado para apitar, o árbitro assinou a penalidade.

No entanto, depois de longa revisão do VAR, a marcação foi anulada, pois a bola já havia saído de campo na hora do contato. Além desta notícia ruim para o Grêmio, a equipe ainda perdeu Kanemann, que se machucou no lance e precisou ser substituído por Pedro Geromel.

O Grêmio seguiu em cima, e Edenilson perdeu uma grande chance aos 38 minutos. Soteldo fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça do camisa 15, que apareceu sozinho e finalizou para fora.

Na volta para o segundo tempo, a equipe de Renato Portaluppi seguiu com o domínio do jogo, mas pouco chegava com perigo. Apesar disso, Soteldo abriu o placar para os mandantes aos 17 minutos. Dentro da área, o venezuelano venceu a dividida com o adversário e bateu no contrapé de Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.

A resposta do Vitória veio aos 20 minutos. Matheuzinho fez boa jogada pela direita e cruzou para trás, mas viu Rodrygo Ely chegar afastando para salvar o Grêmio.

O jogo voltou a ganhar emoção nos acréscimos, mais precisamente aos 48 minutos. Matias Arezo, que fazia sua estreia pelo clube gaúcho, recebeu dentro da área, girou sobre o marcador e acabou sofrendo a penalidade. Na cobrança, o lateral Reinaldo chutou forte e converteu, ampliando a vantagem do Tricolor gaúcho.

Ficha técnica

— Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Pedro Geromel), Reinaldo, Villasanti, Carballo (Gustavo Nunes), Nathan (Pepê), Edenílson (Dodi), Pavón (Matías Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

— Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Iury Castilho), Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Léo Naldi (Ricardo Ryller), Matheuzinho (Daniel Júnior), Janderson (Luis Miguel) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

— Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Lucas Costa Modesto VAR: Luiz Augusto Silveira Tisne.

