Grêmio Grêmio vende o centroavante Fabrício ao Levante, da Espanha

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Negociação com o clube espanhol rendeu cerca de R$ 500 mil ao Grêmio Foto: Divulgação/Levante Foto: Divulgação/Levante

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tricolor fechou mais uma saída nesta semana. O Grêmio acertou a venda do centroavante Fabrício ao Levante, da Espanha, por 100 mil euros (cerca de R$ 500 mil) por 50% dos direitos do jogador, com obrigação de compra de um percentual maior, caso atinja algumas metas.

O Grêmio vendeu 25% dos direitos econômicos e os outros 25% pertencentes ao Brasil de Pelotas (RS). Cada clube ficou com a mesma fatia ainda para futuras negociações. Se o time espanhol conquistar o acesso para La Liga terá que comprar um percentual maior do jogador. Existe ainda cláusulas caso o centroavante alcance metas pessoais, como números de jogos.

O jogador estava emprestado ao time B do Celta de Vigo, mas retornou nesta janela de transferências. Desde que retornou a Porto Alegre, Fabrício estava treinando com o grupo de transição. Sem espaço no time de Roger Machado, acabou sendo negociado pelo Tricolor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio