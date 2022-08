Inter Com o quarto melhor ataque do Brasileirão, Inter tem leque de opções, mas Taison fica para trás

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Taison não entrou nos últimos dois jogos Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

Dono do quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Inter, time de Mano Menezes, encorpou e conta com peças de reposição para mudar o cenário dos jogos. A hierarquia estabelecida pelo treinador, no entanto, deixou o ídolo colorado para trás e Taison não entra nos últimos dois jogos.

Desde a eliminação precoce para o Melgar na Sul-americana, o Colorado tornou o seu meio-campo mais jovem e emplacou vitórias consecutivas sobre o Fluminense (RJ) e o Avaí (SC). As entradas no time titular de Johnny e Mauricio ao lado de Gabriel, De Pena, Wanderson e Alemão deram uma característica diferente ao time titular.

Mano Menezes quando olhar para o banco de reservas observará peças das mais variadas características para dar uma nova cara à equipe. Edenilson, Alan Patrick, Pedro Henrique, David, Taison, Mikael e Braian Romero são opções, além do garoto Estêvão, pouco utilizado nos últimos jogos.

O momento de uma das lideranças técnicas do Inter chama atenção. Taison foi relacionado para os últimos dois jogos da equipe no Brasileirão, mas não foi escolhido para entrar em campo por Mano. Vaiado e muito criticado por parte da torcida colorado, o camisa 7 trabalha para recuperar espaço e prestígio com o comandante e também com as arquibancadas.

A última vez que esteve em campo foi na queda para o Melgar, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O capitão colorado entrou no segundo tempo e não teve um bom desempenho. Nos pênaltis, parou no goleiro Cáceda. Após o jogo, na zona mista, admitiu o desempenho abaixo.

