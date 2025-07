Inter Inter pode ter retorno de Bernabei para o próximo confronto, projeta Roger Machado

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Nessa segunda-feira (14), Bernabei participou de jogo-treino contra o Sindicato do Atletas. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Com o triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória no final de semana, o Inter conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o Colorado pulou da 17ª para a 13ª posição da tabela. Após a partida disputada no Beira-Rio, que marcou a volta de jogadores recuperados de lesões, o técnico Roger Machado apontou que a equipe deverá contar com o retorno de Alexandro Bernabei para o próximo jogo no torneio nacional. Pela 15ª rodada, o Inter recebe o Ceará no próximo domingo (20), às 11h, na capital gaúcha.

“O Bernabei eu acho que volta. Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente e nessa semana eu acho que, se tudo der certo, ele deve estar integrado ao grupo novamente e deve estar à disposição para o próximo jogo. Eu penso… E desejo”, afirmou Roger Machado, em entrevista coletiva após o duelo contra o time baiano.

O lateral-esquerdo argentino havia sofrido muscular grau três contra o Bahia, no dia 28 de maio. Já nessa segunda-feira (14), Bernabei participou de um jogo-treino contra o Sindicato do Atletas. O Colorado venceu a atividade por 2 a 0, gols de Gabriel Mercado (também recuperado de lesão) e Oscar Romero.

Ainda na entrevista do fim de semana, o treinador colorado falou sobre o desempenho da equipe no confronto que marcou a retomada do Brasileirão após a pausa no calendário motivada pelo Mundial de Clubes da Fifa.

“Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação. Não posso considerar que foi uma atuação de baixo nível. Mas para a retomada, o que importava nesse momento, com 30 dias sem jogos, falta de ritmo, situação delicada na tabela, o resultado foi melhor que o jogo. Para a retomada, o resultado foi bom”, disse Roger Machado.

O elenco do Inter volta aos treinamentos nesta terça-feira (15), dando sequência na preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro.

