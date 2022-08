Grêmio Grêmio viaja até Santa Catarina e enfrenta o Criciúma pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O duelo acontece pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criciúma e Grêmio se enfrentam às 21h30min desta terça-feira (30), no estádio Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. No primeiro turno da competição, as duas equipes empataram sem gols em Porto Alegre.

Criciúma

Com 34 pontos, o time catarinense aparece na metade da tabela, em 11º lugar e mira chegar aos 45 pontos. Depois de poupar parte do elenco no compromisso contra o CRB, o comandante do Tigre, Claudio Tencati, terá força máxima no Majestoso.

Provável escalação: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Fellipe Mateus e Thiago Alagoano; Hygor e Lohan.

Grêmio

Roger Machado terá um desfalque importante no ataque. Com dores na coxa direita, Biel não viajou e obrigará o treinador a mexer lá no ataque. Bruno Alves teve um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo, mas foi relacionado e é dúvida. Se o zagueiro não jogar, Natã deve entrar ao lado de Geromel.

Provável escalação: Provável escalação: Provável escalação: Brenno; Rodrigo Ferreira (Edilson), Geromel, Natã e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Leiva (Janderson); Campaz, Guilherme e Diego Souza.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC) Árbitro de vídeo (VAR): Vinicius Furlan (SP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio