Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Felipe Machado e Kauã Rezende marcaram os gols gremistas Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA Felipe Machado e Kauã Rezende marcaram os gols gremistas Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA

Foi de virada que a equipe Sub-15 do Grêmio venceu o primeiro duelo da final do Gauchão da categoria, disputado na manhã deste sábado (14), no Campo do Estudiantes, em Lajeado.

A vitória por 2 a 1 contra o Lajeado dá a possibilidade do Tricolor conquistar o título da categoria mesmo com um empate no jogo de volta. Felipe Machado e Kauã Rezende marcaram os gols gremistas na etapa final.

Os 35 minutos iniciais da partida teve o Grêmio levando maior perigo à meta do Lajeado em finalizações de Felipe Machado, duas vezes, Richard, Lucas Barros e Felipe Senger. Mas sem conseguir converter o volume ofensivo em gols, viu o Lajeado, em contra-ataque pela direita, aos 27, abrir o placar.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Gustavo Corrêa promoveu a entrada de Kauã Rezende no lugar de John. Com a bola rolando, o Grêmio manteve o ímpeto ofensivo e não demorou muito para encontrar o gol de empate. Aos quatro minutos, Felipe Machado finalizou de fora da área e acertou o ângulo para igualar o marcador.

Com a igualdade no placar, a partida ficou mais concentrada no meio campo. Aos oito, mais uma mudança do técnico Gustavo Corrêa. Lucas Kosso entrou no lugar de Luis Felipe. Já aos 18, mais duas mudanças. George e Calebe substituíram Rafael Stein e João Gabriel.

Com a partida equilibrada, aos 25 minutos, George avançou pela direita e foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Kauã Rezende completou de primeira para virar o jogo para o Tricolor. Após a virada, mais uma troca na equipe. Arílson entrou no lugar de Felipe Machado.

Com a vantagem, o Grêmio joga pelo empate para conquistar o título do Gauchão Sub-15. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (21), às 11h, no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Escalação: Vitão, Felipe Senger, David Brendo, Richard, Nícolas; Arthur Carmo, John (Kauã Rezende), João Gabriel (Calebe), Felipe Machado (Arílson); Luis Felipe (Lucas Kosso) e Lucas Barros (George).

