Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Regularizado, Cuéllar deve estrear nesta quarta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Regularizado, Cuéllar deve estrear nesta quarta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (29), o Grêmio visita o Monsoon, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida acontece às 22h e é válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O Monsoon faz sua primeira participação na elite do futebol gaúcho e venceu o Pelotas, por 2 a 1, na última rodada. O clube ocupa a terceira posição do grupo C, com três pontos.

O Tricolor também vem de vitória na última rodada, uma goleada de 4 a 0 sobre o Caxias, na Arena. O Grêmio lidera o grupo A, com quatro pontos.

Monsoon

Comandados pelo técnico China Balbino, o elenco não contará com a ajuda do volante Jhonata Lima, que foi expulso na partida contra o Pelotas e está suspenso. O treinador tem Adryel Itaqui e Chaves como opções.

Provável escalação: Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Chaves, Jeferson e Montefiori; Tony Júnior, Leandro e Matheus Batista.

Grêmio

Fazendo seu terceiro jogo pelo Tricolor, Gustavo Quinteros pretende preservar alguns titulares. A tendência é que João Pedro, Jemerson, Villasanti, Pavon e Braithwaite fiquem de fora da partida para evitar desgaste no início da temporada. Já Cuéllar, teve seu nome publicado no BID e já pode fazer a sua estreia.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins (Natã), Viery e Pedro Gabriel; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Monsalve; Aravena, André Henrique e Arezo.

Arbitragem

Árbitro : Francisco Soares Dias;

: Francisco Soares Dias; Assistente 1 : Michael Stanislau;

: Michael Stanislau; Assistente 2 : Fagner Bueno Cortes;

: Fagner Bueno Cortes; Quarto árbitro : Marcelo Oswald Bitelbron;

: Marcelo Oswald Bitelbron; VAR: Douglas Schwengber da Silva.

