Grêmio Grêmio vive crise pós-pausa e tem a segunda pior campanha do Brasileirão desde a retomada

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Desde a retomada das competições em julho, o Grêmio somou apenas 5 pontos em 6 jogos.

A promessa de evolução feita por Mano Menezes durante a pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo de Clubes ainda não se concretizou. Em diversas entrevistas, o treinador garantiu que o Grêmio voltaria mais competitivo após o período de treinamentos. No entanto, o desempenho desde julho tem frustrado torcedores e colocado o clube em situação delicada no Campeonato Brasileiro.

Atualmente na 15ª colocação, o Tricolor Gaúcho soma apenas uma vitória nas seis partidas disputadas desde a retomada — contra o Fortaleza. Além disso, empatou com o Vasco da Gama e foi derrotado por Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Sport. O aproveitamento é de apenas 22%, o segundo pior da competição nesse recorte.

O único clube com rendimento pior que o Grêmio desde a volta do Brasileirão é o Red Bull Bragantino. Em sete jogos, o Massa Bruta venceu uma vez, empatou outra e perdeu cinco, com aproveitamento de 19%. Mesmo assim, o Bragantino ocupa a oitava posição na tabela, enquanto o Grêmio se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

Além da má fase no Brasileirão, o Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana nos playoffs. Após perder por 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru, o Tricolor apenas empatou em 1 a 1 na Arena do Grêmio, dando adeus à competição continental.

Apesar dos resultados negativos, Mano Menezes segue respaldado pela diretoria gremista. No entanto, o próprio treinador reconheceu que foi otimista demais ao projetar uma grande evolução da equipe. Após a derrota para o lanterna Sport, no último domingo (10), Mano deixou claro que sua permanência depende de uma reação imediata:

“Tudo tem limite”, afirmou, sinalizando que pode pedir demissão caso o desempenho não melhore no curto prazo.

