Grêmio Grêmio volta a ter Geromel e Kannemann em um clássico Gre-Nal

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Os zagueiros atuaram juntos em 13 clássicos desde 2016 Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A defesa do Grêmio campeã estará em campo no clássico GreNal deste domingo (8), às 16h, no estádio Beira-Rio. Geromel e Kannemann atuaram juntos em 13 clássicos desde a temporada de 2016. São cinco vitórias gremistas, seis empates e duas derrotas.

O último clássico de Geromel e Kannemann foi a derrota em 2021, ano do rebaixamento. O Inter venceu, em casa, por 1 a 0, com gol de Taison.

A última vez que ambos atuaram juntos em uma partida contra o maior rival aconteceu há dois anos.

Nestes últimos dois anos, os jogadores não conseguiram atuar juntos por conta de lesões. Em 2022, Grêmio e Inter se enfrentaram apenas no Campeonato Gaúcho, enquanto Kannemann se recuperava de uma cirurgia no quadril. Nos clássicos deste ano, Geromel ficou fora por conta do problema no joelho esquerdo.

2023-10-06