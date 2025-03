Grêmio Clássico Grenal da final será a 12ª decisão do Campeonato Gaúcho entre os rivais; entenda

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grêmio pode conquistar o octa e Inter pode encerrar jejum de nove anos Foto: Ricardo Duarte/Inter Grêmio pode conquistas o octa e Inter pode encerrar jejum de nove anos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem contar os campeonatos que foram finalizados em octogonais, hexagonais, quadrangulares e até play-offs, o Grenal só teve duas partidas na final do Estadual 11 vezes. Assim, esse confronto será o 12° clássico em decisão do Gauchão.

Em duelos diretos, o Grêmio, que tem a oportunidade de conquistar seu octacampeonato, lidera com um título a mais que o Inter. Foram seis títulos vencidos pelo Tricolor, contra cinco do Colorado.

O Inter tem a oportunidade de encerrar um jejum de nove anos sem conquistar o Campeonato Gaúcho, já que venceu a partida de ida por 2 a 0 e trabalha com a vantagem no Beira0-Rio.

Nas 11 finais disputadas pelos clubes, apenas uma vez o placar foi revertido, que é o que o Grêmio necessita fazer para erguer a taça. Isso aconteceu em 2011, quando o Inter perdeu a partida de ida por 3 a 2, no Beira-Rio e repetiu o placar no Olímpico, vencendo o Tricolor nos pênaltis.

Decisões

Na primeira final em duas partidas, em 1992, o Inter foi campeão, após vencer por 3 a 1 em casa e empatar se gols no jogo de volta no Olímpico. Três anos depois, após empate em 1 a 1 no Beira-Rio, o Tricolor ficou com a faixa ao bater o coirmão por 3 a 1 nos seus domínios. Já em 1997, foi a vez do Colorado sair com o placar em igualdade no Olímpico e vencer a finalíssima por 1 a 0.

Em 1999, o Grêmio venceu as duas partidas da decisão: 2 a 0 no Beira-Rio e 1 a 0 no Olímpico. Cinco anos depois, dois placares em igualdade, 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta, garantiram mais um título para o lado azul da rivalidade. Já em 2010 o Grêmio venceu fora por 2 a 0 e perdeu em casa por 1 a 0, ficando com o troféu.

Nas três finais seguintes, 2011, 2014 e 2015, a conquista foi colorada. A mais marcante foi a do ano da Copa do Mundo no Brasil, quando o Inter venceu a primeira, na Arena, por 2 a 1, e goleou em casa por 4 a 1 (placar mais folgado desse recorte). No ano seguinte, um 0 a 0 fora e um 2 a 1 como local garantiram o Gauchão para o Inter.

Por fim, os dois últimos títulos foram do Grêmio. Em 2019, após dois 0 a 0, a decisão na Arena foi para os pênaltis, com vitória tricolor por 3 a 2. E em 2021, o lado azul venceu no Beira-Rio por 3 a 0 e perdeu na Arena por 1 a 0, confirmando o tetra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/grenal-da-final-sera-a-12-decisao-entre-os-rivais/

Clássico Grenal da final será a 12ª decisão do Campeonato Gaúcho entre os rivais; entenda

2025-03-14