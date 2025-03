Inter Inter vai em busca de encerrar jejum de títulos diante do maior rival

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Neste domingo (16), Inter pode levantar uma taça após nove anos Foto: Ricardo Duarte/Inter Neste domingo (16), Inter pode levantar uma taça após nove anos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (16), o Inter enfrenta o Grêmio, às 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho e, dependendo do resultado, o Colorado pode encerrar um jejum de quase nove anos sem conquistar um título. O Colorado venceu a primeira partida e tem uma vantagem de 2 a 0 sobre o rival.

Com a vantagem, o Inter pode perder a partida por até um gol de diferença. Caso o Grêmio vença por dois gols de diferença, a partida irá para a disputa de pênaltis.

O último título do Colorado foi também no Campeonato Gaúcho, em 2016. Na ocasião, o clube venceu o Juventude e levou seu 45° troféu da competição, sétimo seguido da equipe.

Nove anos de jejum é apenas para a competição estadual. O título mais recente do Colorado em uma competição nacional ou internacional aconteceu em 2011, quando venceu a Recopa Sul-Americana.

Na Copa do Brasil, o Inter soma 33 anos sem a conquista, seu único título foi em 1992. Em 2019, o clube chegou muito perto de ser bicampeão da competição, no entanto, perdeu a final para o Athletico, no Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro, venceu seu último troféu em 1979 e, até então, acumula nove vices.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-vai-em-busca-de-encerrar-jejum-de-titulos-diante-do-maior-rival/

Inter vai em busca de encerrar jejum de títulos diante do maior rival

2025-03-14