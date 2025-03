Grêmio Grêmio faz penúltimo treino antes da decisão do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Tricolor precisa reverter um placar de 2 a 0 no domingo (16)

Nesta sexta-feira (14), o elenco do Grêmio se reuniu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para o penúltimo treino antes do confronto contra o Inter. A partida acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, válida pelo jogo de volta do Campeonato Gaúcho 2025.

Os atletas iniciaram os trabalhos com a parte física e alongamentos, após isso, realizaram uma atividade de reforço na musculatura dos membros inferiores, seguido por troca de passes mesclado com arranque, velocidade e precisão no toque.

Sob o comando de Gustavo Quinteros, a equipe realizou um trabalho técnico. O treinador promoveu uma dinâmica de dois atacantes contra um defensor e um goleiro em dimensões reduzidas. No contragolpe, o zagueiro precisou vencer os dois atacantes e colocar a bola em um mini arco, focando na habilidade, velocidade de raciocínio e precisão na finalização.

Logo depois, Quinteros organizou dois trabalhos táticos. No primeiro deles, em metade do gramado, dois times se enfrentaram com foco na busca por espaço, que exigiu muita movimentação, toques rápidos e velocidade. Na segunda parte, o técnico comandou um coletivo simulando situações de jogo com a movimentação de todos os setores da equipe.

A delegação gremista se reúne neste sábado (15) para mais um treinamento. O Tricolor precisa reverter um placar de 2 a 0 sofrido no último domingo (8), na Arena.

