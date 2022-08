Polícia Mães protestam em São Gabriel contra morte de adolescente em São Gabriel

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Corpo foi encontrado nesta sexta em São Gabriel Foto: Brigada Militar/Divulgação Corpo de Gabriel, 18 anos, será sepultado na manhã deste domingo. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um grupo de mulheres realizou um protesto na área central de São Gabriel (Fronteira-Oeste), durante a tarde deste sábado (20). Com aproximadamente 200 participantes, a manifestação foi organizada por mães de crianças e adolescentes, indignadas com o suposto envolvimento de três brigadianos na morte do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos.

Com palavras de ordem, faixas e cartazes, elas também exigiram justiça para o caso. O grupo percorreu diversas ruas até chegar à área em frente a uma Delegacia de Polícia, onde permaneceu por mais algum tempo.

“Temos filhos em casa e não queremos que aconteça o mesmo com eles!”, declarou à imprensa local uma das engajadas. “Isso não pode se repetir jamais!”, bradou outra mulher, segurando uma cartolina com frase cobrando providências por parte das autoridades.

Ela se referia à abordagem policial da madrugada do dia 13 de agosto, à qual Gabriel teria resistido. Imagens e testemunhas mostram que ele foi algemado, colocado no banco de trás de uma viatura e conduzido até as imediações de um açude na localidade de Lava Pé, zona rural do município, a 2 quilômetros dali.

Seu corpo foi encontrado dentro do açude na tarde de sexta-feira (19), após uma semana de buscas que envolveram bombeiros, policiais e membros da comunidade. Os policiais envolvidos na ação já estão presos preventivamente em Porto Alegre e tiveram celulares recolhidos para perícia, mesmo procedimento aplicado às suas armas e à viatura utilizada.

De acordo com a versão do trio, o próprio jovem estava confuso e pediu para ser deixado na área onde há o açude, com o suposto argumento de que outros parentes moravam por ali. Registros de monitoramento por GPS da BM comprovam que a viatura que transportava o guaibense permaneceu quase 2 minutos no local.

A abordagem, que segundo a própria BM envolveu uma série de irregularidades, havia sido realizada depois que a moradora de uma casa acionou o telefone 190, assustada por uma suposta tentativa de entrada de Gabriel no local. Ele residia em Guaíba (Região Carbonífera) mas estava na cidade da Fronteira-Oeste desde o começo do mês, para dar início ao serviço militar obrigatório.

Despedidas

Enquanto as mulheres percorriam as ruas da cidade gaúcha, o corpo do rapaz chegava ao cemitério local para o velório, após passar por exame necropsial – o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve ser concluído em até 30 dias.

A cerimônia teve a sua primeira parte restrita a familiares e à noite foi aberta ao público em geral, prosseguindo até as 8h30min deste domingo (21), horário do sepultamento.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia