Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Grupo de 40 torcedores invadiram o gramado do estádio. (Foto: Figueirense F.C)

O treino do Figueirense na tarde do sábado (5) foi interrompido quando um grupo de cerca de 40 torcedores invadiu o Estádio Orlando Scarpelli, onde acontecia a atividade.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os invasores atirando fogos de artifício em direção a alguns atletas. De acordo com informações do Globoesporte.com, jogadores foram agredidos, precisando ser atendidos pelo departamento médico, e cogitaram até pedir dispensa do clube.

Através de seu site oficial, o Figueirense repudiou a atitude do grupo de torcedores, e avaliou como “lamentável” o fato ocorrido na tarde do sábado (5). O clube ainda prometeu “procurar autoridades competentes, para que medidas enérgicas sejam tomadas”.

O Figueira aparece na 16ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas cinco pontos. O clima com a torcida esquentou ainda mais depois da derrota por 1 a 0, em casa, para o Paraná, na última sexta-feira (4).

Confira a nota oficial do Figueirense sobre o ocorrido:

“O Figueirense Futebol Clube, através de seu Conselho Administrativo, repudia de forma veemente os lamentáveis fatos ocorridos na tarde do domingo (6) no Estádio Orlando Scarpelli. Resultados esportivos ou problemas administrativos de qualquer natureza, não justificam qualquer tipo de atitude que ameace a integridade física dos atletas e profissionais de comissão técnica. Diante dos fatos, não resta alternativa que não seja procurar as autoridades competentes, para que medidas enérgicas sejam tomadas”.

A Federação Catarinense de Futebol também se posicionou sobre o lamentável episódio:

“A Federação Catarinense de Futebol vem a público manifestar seu profundo repúdio ao ocorrido na tarde deste sábado (05), quando pessoas mal-intencionadas passaram de todos os limites e, considerando-se no direito de tal, invadiram o treino do Figueirense Futebol Clube e cometeram atos de violência física e moral.

É inadmissível que a dignidade de profissionais – e acima de tudo seres humanos – seja atacada de qualquer maneira, muito menos quando partem para a agressão e tiram a paz de quem está ali trabalhando, desempenhando sua respectiva profissão com responsabilidade e comprometimento.

O esporte existe para levar alegria a todos os envolvidos e, quando um grupo pensa que pode traçar o caminho inverso e promover o caos e o desrespeito, precisamos agir. Nos posicionamos com firmeza ao lado do clube após esse episódio lastimável e não podemos aceitar que o nosso futebol tenha as marcas negativas de indivíduos mal-intencionados, mesmo que sejam a minoria.

Prestamos nossa solidariedade aos que foram covardemente agredidos no estádio Orlando Scarpelli e reiteramos que vamos continuar, ao lado dos filiados e das autoridades, trabalhando por um dia a dia digno e seguro em Santa Catarina”.

