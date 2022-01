Inter Grupo do Inter intensifica preparativos para o início da temporada

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Colorado estreia no Gauchão quarta-feira que vem, contra o Juventude. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Sob o calor intenso que castigou Porto Alegre neste sábado (22), o técnico argentino Alexander Medina encerrou mais uma jornada de trabalho puxada com o grupo do Inter. Os atletas começaram com exercícios de força na academia e depois foram ao gramado para dar sequência ao trabalho físico, antes das atividades com bola.

O elenco foi dividido em dois grupos. No primeiro, os jogadores defensivos fizeram atividades específicas com a comissão técnica no campo, treinando a movimentação da linha e a saída de bola. Depois, o segundo grupo contou com os atletas de frente, que aprimoraram lances de construção ofensiva e finalizações.

Tarde

Já a tarde foi marcada por um treino tático, novamente no gramado do Parque Gigante. De olho na estreia colorada no Campeonato Gaúcho, Medina orientou uma atividade coletiva, projetando o time que entrará em campo às 16h da próxima quarta-feira (26) contra o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul).

“O dia foi de muito trabalho, com a pré-temporada chegando à sua reta final”, ressaltou o site oficial do clube em postagem no início da noite. Neste domingo (23), o elenco terá mais uma sessão preparatória, pela manhã. Ainda não há informações sobre a escalação com a qual o comandante colorado colocará em prática as suas ideias.

